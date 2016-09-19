Меркель не нравятся итоги выборов в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что результат ее партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в региональный парламент Берлина является «неприятным» и «обидным».

Меркель во время своего выступления сказала, что если бы она могла вернуться в прошлое, то она бы лучше подготовилась к миграционному кризису прошлого года, пишут немецкие СМИ.

ХДС набрал рекордно низкие 17,6% и вылетел из коалиционного столичного правительства. Ангела Меркель убеждена, что проблема скорее в том, что курс германского правительства плохо разъясняется населению.

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