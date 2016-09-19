Ростуризм: опасная инфекция свирепствует в Турции

Опасная кишечная инфекция быстро распространяется по территории Турции. Как говорится в заявлении Ростуризма, болезнь поразила более 32 тысяч человек. Туроператоров просят предупреждать россиян об этом.

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что фактором передачи явилась водопроводная вода. Туристам надо пользоваться только бутилированной водой, при первых симптомах заболевания срочно обращаться к врачу. Среди симптомов этой инфекции - повышение температуры тела, тошнота, рвота, боли в животе.

Турецкие власти принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

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За первые три дня после того, как российские власти сняли запрет на продажу туров в Турцию, страна вырвалась в абсолютные лидеры по количеству проданных путевок.

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