Дочь британского барона застрелена в Маниле борцами с наркодилерами

Дочь британского барона Мария Аврора Мойнихан была застрелена в Маниле. Сообщается, что женщина могла стать жертвой войны с наркотиками, объявленной филиппинским лидером Родриго Дутерте. Всего с момента избрания Дутерте президентом было убито более двух тысяч людей, связанных с торговлей наркотиками.

Тело Мойнихан было найдено на одной из улиц города. Нападавшие оставили рядом записку с обвинениями в том, что женщина распространяла наркотики среди представителей высшего общества. Мойнихан тремя годами ранее обвинялась в хранении наркотиков, но была отпущена под залог.

Отец погибшей был вынужден бежать из Великобритании в Филиппины в шестидесятых годах прошлого века, поскольку подозревался в мошенничестве.

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