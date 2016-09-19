Франция отказалась признавать законными выборы в Крыму

Французские власти отказались признать законность выборов, проведенных в Крыму. Такое заявление сделал Александр Жиоржини, занимающий пост заместителя представителя французского министерства иностранных дел.

Согласно заявлению, сделанному Жиоржини на брифинге, Париж не признает законность участия жителей Крыма в прошедших в минувшее воскресенье выборах. По мнению французского правительства, организация голосования на данной территории является незаконной, поэтому Франция отказывается признавать результаты выборов.

Жиоржини добавил, что Франция не изменила своей позиции по отношению к присоединению Крыма к РФ и по-прежнему считает его территорией Украины. Ранее аналогичное заявление сделали США.

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