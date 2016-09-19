Крым и Донбасс оказались закрышены на карте Украины, расположенной на монументе в Николаеве

Произошел очередной инцидент с порчей памятников, на этот раз в городе Николаеве. Здесь нападению неизвестных вандалов подвергся памятник пограничникам, расположенном на Аллее славы.

Сообщается, что в результате на карте Украины, нанесенной на монумент, оказались закрашены Крым и Донбасс.

В данный момент сотрудники полиции разыскивают причастных к этому инциденту. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в городе Черкассы неизвестные повредили памятник Бандере и Шухевичу, а месяцем ранее этого инцидента краской был облит памятник Ивану Мазепе.

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