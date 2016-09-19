В Иерусалиме палестинец напал на полицейских

Палестинец, вооруженный ножом, напал на двоих полицейских в Иерусалиме. Подойдя к стражам порядка сзади, он нанес им несколько ударов, однако столкнулся с сопротивлением и был обезврежен.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавший также получил ранение, о его состоянии не сообщается.

За последние три дня военные и сотрудники полиции четырежды подвергались нападениям с применением холодного оружия. Схожие атаки предпринимались и ранее, в результате чего в течение года было убито около сорока израильтян и более двухсот нападавших палестинцев.

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