В Нью-Джерси на железнодорожной станции прогремел взрыв

В районе железнодорожной станции в Нью-Джерси, США, прогремел мощный взрыв.

На путях в этом месте ранее был обнаружен подозрительный предмет - специального робота направили на его изучение. Как сообщает портал NJ.com, взрыв на станции Элизабет произошел в понедельник в 00.40 по местному времени. Информации о пострадавших в ходе случившегося пока не поступало.

Отметим, что, согласно данным телеканала CNN, подозрительный пакет взорвали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас на месте происшествия работает ФБР.

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