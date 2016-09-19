В Таиланде разбилось речное судно с пассажирами

На реке в Таиланде произошло крушение судна, на котором около ста пятидесяти пассажиров возвращались из мечети с религиозного праздника.

По неизвестным пока причинам судно столкнулось с опорой моста. От удара судно дало крен, и пассажиры оказались в воде. Большую часть из них удалось спасти, среди них и сорок шесть раненых, десять из которых в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии. Было установлено, что погибли как минимум десять человек, их тела спасатели доставили на берег. В связи с наступлением темноты поисковая операция была приостановлена и возобновлена сегодня утром.

Позднее спасатели нашли еще пятерых погибших, при этом десять человек все еще считаются пропавшими.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня