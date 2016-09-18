Американская учительница соблазнила пятерых учеников и избежала тюремного наказания

Учительница из города Нэшвилл, преподававшая биологию в одной из местных школ, вступила в интимные отношения с пятью своими учениками.

Случилось это еще в 2014 году, однако доказать виновность женщины удалось только два года спустя. Учительница подтвердила свою причастность к правонарушениям, однако вины не признала, заявив, что администрация учебного заведения должна нести ответственность за случившееся, поскольку закрывала на все глаза, опасаясь за репутацию школы.

Как было установлено следствием, ученикам, которых соблазнила преподавательница, было семнадцать лет. Ряд половых контактов произошел в стенах школы, в том числе и в классе.

Учительницу приговорили к пяти годам лишения свободы условно и обязали пройти курс лечения, однако его подробности не уточняются.

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