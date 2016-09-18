У McDonald's долги. Возможен штраф в $500 млн

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может выплатить штраф в $500 млн из-за неуплаты налогов в Люксембурге. В компании при этом заявили, что исправно платят налоги согласно всем правилам.

Mcdonald's платила налоги в размере 1,49% от прибыли $1,8 млрд, заработанной ее штаб-квартирой в Люксембурге, с 2009 года. Если стандартная для Люксембурга налоговая ставка в 29,2% будет применена к прибыли корпорации, то Mcdonald's будет обязана возместить властям страны $500 млн, сообщает Financial Times.

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