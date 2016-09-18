На вилле в Испании обнаружены четыре расчлененных трупа

Сегодня испанская полиция обнаружила на вилле четыре расчлененных тела, в том числе двух детей. Инцидент произошел в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Вилла располагается в муниципалитете Пиос.

Местный житель сообщил в полицию о том, что в районе чувствуется неприятный запах. Части тел находились в мешках. Убитые — семейная пара из Бразилии и их дети, четырех и одного года. Виллу они арендовали. По предварительной информации, убийство могло быть совершено из мести.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня