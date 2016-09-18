Двое погибли и шестеро пострадали во время стрельбы в Вашингтоне

В юго-восточном районе Вашингтона неизвестный начал стрельбу. Два человека оказались убиты, еще шестеро получили ранения по вине открывшего огонь человека. Сообщается, что пострадали в том числе женщина и ребенок, однако угрозы для их жизней сейчас нет.

В данный момент неизвестно, что стало причиной стрельбы. По версии стражей порядка, стрелок мог открыть огонь в результате вспыхнувшего ранее конфликта. Сотрудники полиции ведут поиск скрывшегося с места происшествия нападавшего. Предполагается, что вычислить его местонахождение помогут фотографии, сделанные очевидцами произошедшего. Подробности инцидента выясняются.

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