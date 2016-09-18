Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен совершил каминг-аут, заявив, что является бисексуалом. Это первый в истории случай, когда член королевской семьи открыто говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Маунтбаттен рассказал, что знал о своей бисексуальности с подростковых лет, но скрывал ее, опасаясь возможных последствий. Он никогда не думал, что когда-либо обзаведется семьей, поскольку не хотел лгать о своих предпочтениях. Однако его жена Пенелопа Томпсон с пониманием отнеслась к признанию мужа, сделанному сразу после свадьбы, хотя Маунтбаттен предполагает, что она надеялась его изменить.

У пары родилось трое детей, но пять лет назад их брак распался. Сейчас Маунтбаттен встречается с бизнесменом, с которым познакомился в 2015 году.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня