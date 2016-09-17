В доме Яценюка за долги отключена горячая вода

Дом бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в элитном Печерском районе в центре Киева оказался отключен от горячего водоснабжения за долги. Дом Яценюка задолжал несколько миллионов гривен.

В "Киевэнерго" подтвердили информацию о большой задолженности. По свидетельствам жителей, горячая вода не подается уже около двух месяцев.

Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014-го по апрель 2016 года. На этом посту его сменил Владимир Гройсман.

Читайте также:

Яценюку не понравилось заявление Трампа по Крыму.

Яценюк, Кличко и Турчинов вызваны на допрос в Генпрокуратуру Украины.