Более шестидесяти сирийских военных погибли при авиаударе коалиции

Шестьдесят два военнослужащих сирийской армии были убиты при нанесении самолетами коалиции ударов с воздуха. Пострадали более ста человек. Об этом сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель российского Министерства обороны.

Два истребителя, состоящие на вооружении стран коалиции, нанесли четыре воздушных удара по расположениям сирийских войск. Если причиной этого удара явились ошибочные координаты, то это следствие нежелания координировать с Российской Федерацией действия, направленные на борьбу с террористами на территории Сирии, - добавил Конашенков. Коалиция пока воздерживается от комментариев.

Известно также, что сразу после этого началось наступление боевиков запрещенной в РФ группировки ИГ.

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