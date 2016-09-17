Из-за дефектов приостановлено использование новейших истребителей ВВС США

ВВС США временно прекратили эксплуатацию десяти F-35 через месяц после того, как самолеты признали «годными к бою». Модель считается самой дорогостоящей в мире среди истребителей пятого поколения.

По сведениям CNN, изоляция в системе охлаждения топливных баков самолетов расслоилась и начала крошиться. Истребители в настоящее время дорабатываются, поэтому проблемы были ожидаемы, отметили в ВВС.

В перспективе Пентагон планирует потратить на приобретение 2,5 тыс. истребителей F-35 около 400 миллиардов долларов. Только в следующем году США намерены закупить 63 самолета более чем на восемь миллиардов долларов.

Читайте также:

МиГ-29 и Су-27 по техническим показателям превосходят разрабатываемый в США F-35.

Пентагон узнал о недочетах истребителей пятого поколения F-22 и F-35.