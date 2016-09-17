На Украине произошел обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе произошел обмен пленными. Представители ДНР и ЛНР обменялись пленными с украинской стороной по принципу «два на четыре» на нейтральной территории близ населенного пункта Счастье.

Украинцы освободили четырех мирных жителей Донбасса в обмен на двух человек, которых правоохранительные органы ЛНР и ДНР подозревают в причастности к диверсионно-террористической деятельности.

«Владимир Жемчугов и Юрий Супрун освобождены из плена! Им будет оказана необходимая медицинская помощь», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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