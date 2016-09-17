Демократы подыскивают замену больной Клинтон – СМИ

Руководство Демократической партии рассматривает вариант замены Хиллари Клинтон на выборах президента США из-за состояния ее здоровья. Об этом пишет The Washington Times.

В случае схода «леди Вау» с предвыборной гонки, вероятнее всего, ее заменит Берни Сандерс, главный соперник Клинтон на партийных праймериз. Предпочтение Сандерсу отдало большинство сторонников Демпартии, которых опросили аналитики Rasmussen Reports.

Состояние здоровья Хиллари Клинтон стало предметом активного обсуждения в американском обществе, после того как ей стало плохо на траурном мероприятии, посвященном жертвам теракта 11 сентября. По официальной информации, в настоящее время Клинтон лечится от пневмонии.