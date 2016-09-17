МИД Украины счел выборы в Госдуму на территории дипмиссий провокацией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что желание России проводить выборы на территории дипломатических миссий на Украине - это провокация, которая при этом "расшатывает эмоции".

Климкин назвал "попытку организовать выборы на территории дипломатических учреждений" сознательной провокацией, при этом отметив, что "поддержание реального порядка" очень важно, передает его слова РИА Новости.

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