В США преступника обезвредил робот

Американская полиция задержала преступника с помощью робота. Шесть часов потребовалось стражам порядка, чтобы выследить подозреваемого в покушении на убийство, вооруженном нападении, грабежах и вандализме 52-летнего мужчину.

Когда местоположение преступника было установлено с вертолетов, полицейские отправили на его задержание робота. В тот момент мужчина находился на открытом участке и ожидал появления патрульных машин. Это позволило роботу бесшумно подобраться к нему и отобрать оружие. После этого преступник сдался полиции.

Сотрудники департамента полиции отмечают, что применение робототехники при задержании позволяет обезвредить преступника, не подвергая людей опасности.

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