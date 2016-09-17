У российских баз в Сирии снова засекли американский самолет-разведчик

Западные сайты, занятые отслеживанием боевой авиации, зафиксировали очередное приближение самолета военно-морских сил США к российским базам в Сирии.

Так, было замечено приближение к базе Хмеймим с расположенной на ней группировкой российских ВКС, а также к Тартусу, где находится пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота. Кроме того, самолет был замечен над акваторией с российскими кораблями, обеспечивающими поддержку войск в Сирии.

Сообщается, что самолет-разведчик поднялся в воздух сегодня с расположенной на Сицилии авиабазы. Ранее был замечен другой американский самолет, летевший по тому же маршруту. Как отмечают эксперты, самолеты-разведчики могли вести наблюдение за действиями сирийских и российских войск.

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