Неизвестный обстрелял автомобиль мэра армянского города Эчмиадзина

В Армении была предпринята попытка убийства Карена Григоряна, занимающего должность мэра города Эчмиадзина. Неизвестный обстрелял автомобиль чиновника.

Покушение произошло по дороге из Еревана. Водитель ВАЗ-2106 поравнялся с автомобилем градоначальника, выехав встречную полосу, и открыл огонь. В результате предпринятой атаки Григорян не пострадал. В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.

Это не первое нападение накануне выборов на пост мэра Эчмиадзина на кандидатов, претендующих на эту должность. Ранее с побоями в больницу был доставлен Артур Туманян, в данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое, но отмечают, что опасности для жизни нет.

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