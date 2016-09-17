Ребенку впервые сделали эвтаназию в Бельгии

В Бельгии эвтаназии подвергся первый неизлечимо больной ребенок.

О проведении данной процедуры в субботу, 17 сентября, сообщил руководитель федеральной комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс. Как отмечает агентство "Франс Пресс", это был "исключительный случай". Дистельманс заметил, что детей, в отношении которых следует рассмотреть вариант эвтаназии, крайне мало, но это не означает, что бельгийские власти имеют право отказать им в праве закончить свою жизнь путем смертельной инъекции.

Отметим, что в Нидерландах эвтаназия позволена в отношении детей, которые достигли 12-летнего возраста.

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