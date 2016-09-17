На севере Армении погибли двое российских военных

В районе города Ванадзор в Армении в ходе автомобильной аварии погибли двое военнослужащих-контрактников 102-й российской военной базы.

Предполагается, что водитель не справился с управлением, вследствие чего машина опрокинулась в кювет. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа РФ, помимо погибших в автомобиле находились еще трое военнослужащих, которых доставили в Ереванский военный госпиталь.

Правоохранительные органы совместно с командованием российской военной базы проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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