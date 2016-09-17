Утечка триллиона тонн радиоактивной воды произошла во Флориде

Сегодня одно из химических предприятий сообщило о гигантской утечке радиоактивной воды - около триллиона тонн.

Выяснилось, что утечка произошла еще 27 августа, но до сегодняшнего дня ситуация держалась в секрете. Уточняется, что вода заражена фосфогипсом – побочным продуктом при производстве удобрений. В настоящий момент сотрудники предприятия пытаются не допустить попадания веществ в грунтовые воды, передает РЕН ТВ.

Местные жители сегодня опасаются открывать краны с водой - пока не установлено, может ли употребление жидкости быть опасным.

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