Вооруженный мужчина забаррикадировался в вагоне поезда в США

Вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из вагонов пассажирского поезда компании Amtrak в Калифорнии.

Согласно данным телеканала ABC News, инцидент произошел сегодня на станции Частворт. С места происшествия были экстренно эвакуированы более 190 человек. Сотрудники полиции оцепили поезд, где забаррикадировался вооруженный злоумышленник, с ним работает команда переговорщиков, которая выясняет причины случившегося. Уточняется, что к станции Частворт прибыл отряд спецназа.

Компания Amtrak предоставила всем эвакуированным гражданам автобусы для продолжения своего пути и пересадки на другие поезда.

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