Бывшая пленница боевиков террористической группировки "Исламское государство", запрещенной на территории России, Надя Мурад Баси Тага стала послом доброй воли Организации Объединенных Наций.

Согласно информации журнала Time, бывшая пленница ИГ назначена послом по защите достоинства переживших торговлю людьми от управления ООН по наркотикам и преступности. Надя Мурад Баси Тага является первым человеком, который пережил рабство и был назначен на подобную должность.

Уточняется, что официальная церемония назначения 23-летней женщины состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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