Во Франции эксперты, ведущие расследование крушения А320 египетской компании Egyptair, выполнявшего рейс Париж - Каир, обнаружили на обломках самолета следы взрывчатки - тротила.

Следователи из Института криминологических исследований национальной жандармерии Франции только констатировали наличие взрывчатки на обломках египетского самолета. Правоохранители Египта не позволяют вести дальнейшее исследование.

Как пишет французская газета Le Figaro, Каир настаивает на необходимости "составить с Францией совместный отчет, подтверждающий присутствие взрывчатых веществ". Но французские следователи отказываются, ссылаясь, что они не смогли получить полноценный доступ к вещественным доказательствам.

Источники издания отмечают, что говорить о версии теракта пока рано.

Авиакатастрофа египетского А320 произошла 19 мая, Самолет разбился, едва войдя в воздушное пространство Египта. Обломки самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в районе греческого острова Карпатос. Расследование крушения самолета ведется до сих пор. Черные ящик обнаружили в июне.