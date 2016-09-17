На Китай скоро обрушится очередной тайфун

На Китай в скором времени обрушится тайфун "Малакас", который станет причиной сильного ветра и проливных дождей.

Власти страны в связи с приближением стихии объявили "желтый" уровень опасности. Согласно данным агентства "Синьхуа", в 10.00 по местному времени тайфун зафиксировали примерно в 135 километрах от восточного побережья Тайваня. Уточняется, что скорость ветра составляет примерно 50 метров в секунду.

Предполагается, что сегодня и завтра стихия принесет в провинции Чжэцзян и Фуцзянь, а также центральные и северные районы Тайваня проливные дожди, вследствие чего может выпасть до 120 мм осадков.

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