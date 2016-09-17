Неизвестный застрелил в Западном Голливуде двух человек

В Западном Голливуде, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу и убил двух человек.

О том, что в Лос-Анджелесе минувшей ночью произошла эта трагедия, сообщили в Управлении полиции города. Согласно данным телеканала KTLA, преступник открыл стрельбу по четверым людям в районе Уэст-Голливуд. Уточняется, что два человека погибли на месте, а оставшиеся получили тяжелые ранения.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают мотивы злоумышленника и занимаются его активным поиском. Информации о состоянии раненых нет.

Читайте также:

В одном из гей-клубов США неизвестные открыли стрельбу

После стрельбы в США закрыт Белый дом



