Великобритания пригрозила препятствовать созданию единой армии ЕС

Британские власти обеспокоены созданием новой объединенной армии Европейского союза, считая, что она будет дублем НАТО. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Лондон будет препятствовать созданию единой армии Евросоюза, пока входит в его состав.

Глава военного ведомства Соединенного Королевства заявил, что британские власти и ранее высказывали обеспокоенность по этому вопросу, указывая на отсутствие необходимости дублировать то, что уже имеется в НАТО, передает ТАСС.

План по созданию единой армии ЕС разрабатывают Франция и Германия. 16 сентября он был представлен на неформальном саммите с участием представителей стран Евросоюза в Братиславе. Согласно документу, "совместные военные силы" будут соперничать с НАТО по военному потенциалу. Официально предложение должно быть представлено в декабре.

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