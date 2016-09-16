На Украине сбежал арестованный, прихватив с собой полицейских

Арестованный во время конвоирования сбежал из-под стражи в городе Луцке Волынской области Украины, захватив в заложники полицейских. Об этом сообщает сегодня управление Национальной полиции области.

Руслана Гончарука привели в городскую клиническую больницу, где он отпросился в туалет, откуда вышел, вооружившись предметами, похожими на гранату, и пистолетом. Мужчина заставил сопровождавших его полицейских сесть в стоявшее на улице такси. Через какое-то время, остановив такси, арестованный выстрелил в воздух, бросил "гранату" и исчез. Взрыва, к счастью, не произошло.

В городе введен план "Сирена".

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