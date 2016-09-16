В Польше отреставрируют кладбище советских воинов

Кладбище советских солдат в городе Хойна на западе Польши, где захоронено около четырех тысяч советских военных, восстановят, сообщает местное радио. Реставрация не противоречит закону Польши о декоммунизации.

Польский Закон о декоммунизации не распространяется на кладбища, поэтому о захоронениях в стране стараются максимально заботиться и охраняют их, приводит «Росбалт» слова заместителя мэра города Войцеха Длугоборского. Заммэра сообщил, что на местах захоронений ежегодно проходят торжественные мероприятия в связи с годовщиной форсирования Одера. В рамках реставрации будут восстановлены мемориальные доски и поставят новые надгробия. На работы власти потратят 50 тыс. злотых (около 900 тыс. рублей).