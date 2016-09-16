Британский производитель Gallus et Mulier презентовал будильник-вибратор Little Rooster S. Устройство предназначено только для женщин, потому что располагать его надо не на прикроватной тумбочке, а в трусиках.

Женский будильник имеет 30 режимов - будит он с нарастающей вибрацией. Стоимость такого гаджета порядка $90, и цветовая гамма ограничена чисто «женскими» цветами: белым и розовым.

Слоган рекламной кампании по реализации будильников - «Проснись сексуально».

Компания Gallus et Mulier обещает подготовить аналогичный будильник для мужчин.

В июне 2015 года появился умный будильник Wakе, который можно запрограммировать таким образом, чтобы он будил спящих рядом супругов в разное время, с приобретением женского будильника в нем надобность точно отпадет.