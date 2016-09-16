500 обладателей голубой крови покончили с собой

Массовое самоубийство мечехвостов произошло в Японии. Около половины тысячи этих древнейших водных членистоногих сегодня обнаружены на морском берегу. Что побудило их одновременно выброситься на сушу?

Точную причину ученые пока назвать не могут. То ли виной глобальное потепление, которое привело к снижению уровня кислорода в воде, то ли нехватка питания и мест для кладки яиц, то ли некое заболевание, присущее только данному виду. Одно известно точно: за последние годы погибло огромное количество мечехвостов, обитающих близ японских прибрежных отмелей. В том числе от рук людей, использующих в пишу этих удивительных животных, отличающихся голубой кровью. Учёные считают необходимым принять скорейшие меры для защиты и сохранения мечехвостов.

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