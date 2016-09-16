Меркель: ситуация в ЕС критическая

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Евросоюз в настоящий момент находится в критической ситуации.

По мнению немецкого политика, проблемы ЕС не могут быть решены в ходе всего одной встречи. Как сообщает агентство Reuters, данное высказывание Меркель сделала, приехав на саммит Евросоюза в Братиславе, который направлен на поиск путей развития по Brexit.

Ангела Меркель убеждена, что следует действовать, а не просто ожидать решения ключевых европейских проблем по итогам одного саммита.

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