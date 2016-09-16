Сотрудник полиции Финляндии искусал собственных детей

В Восточной Финляндии сотрудник полиции покусал собственных детей и предстал перед судом.

Отец несколько раз укусил своих дочерей двух и трех лет, одна из девочек во время нападения упала и ударилась головой, а вторая получила огромный синяк на груди. Интересно, что соседи видели момент нападения полицейского на своих детей, но решили бездействовать, а вот мать малышек отвезла их в больницу, где травмы были зафиксированы.

В настоящий момент в полиции обсуждается, имеет ли право сотрудник правоохранительных органов продолжать работу на своем посту, передает издание Iltalehti.

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