Евросоюз убежден, что Великобританию удастся убедить отказаться от Brexit

Евросоюз убежден, что Великобританию можно заставить отказаться от Brexit.

Высокопоставленные европейские чиновники полагают, что этого можно добиться путем крайне жестких переговоров с Соединенным Королевством. Как сообщает издание The Telegraph, Великобритании вряд ли удастся справиться с "чудовищным актом экономического самоуничтожения", а также с "реалиями бюрократического кошмара", которые непременно повлечет за собой Brexit.

Экс-председатель Евросоюза Херман ван Ромпей заявил, что переговорщики по Brexit, выбранные со стороны ЕС, являются "очень жесткими", вследствие чего для Великобритании беседа будет не из легких.

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