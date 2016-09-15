Необычный автомобиль представила Шведская компания Semcon: авто не только беспилотное, но еще и «улыбается» пешеходам. В радиаторную решетку автомобиля встроен для этого специальный дисплей.

Специалисты компании Semcon пояснили, что после проведенных исследований они выяснили: восемь из десяти пешеходов при переходе улицы ищут зрительный контакт с водителями. И если на наши дороги вскоре выйдут «роботы» (имеются ввиду беспилотные авто), то зрительный контакт станет невозможен, а это – источник аварий.

Решить эту проблему и заодно сгладить недоверие пешеходов к самоуправляемым машинам (их по статистике 57 %) поможет «улыбающееся» авто.