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//В мире

У солдат Украины пулеметы разваливаются при стрельбе (ВИДЕО)

15 сентября 2016, 21:58 [ «АН-онлайн» ]

У солдат Украины пулеметы разваливаются при стрельбе (ВИДЕО)
nv.ua/ukraine

Украинское издание «Вести» 15 сентября опубликовали видеоролик, в котором военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляют на передовой из неисправного пулемета отечественного производства.

Военнослужащие, судя по их разговорам, показывают образец пулемета из новой партии, которая поступила с одного из украинских заводов оборонки. Издание уточняет, что пулемет выпущен в 2015 году.

В конце августа в сети бурно обсуждалось видео, на котором военнослужащие ВСУ из гигантской рогатки стреляют по позициям ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сами солдаты на видео утверждают, что из рогатки можно даже метать боевые гранаты.

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