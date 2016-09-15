Австралийский сенатор - мигрантам: убирайтесь восвояси!

Сенатор из Австралии Паулин Хансон призывает запретить мигрантам въезд в страну, а тех, кто уже находится на территории государства, попросила "убираться восвояси".

Об этом сообщает The Independent.

Она также заявила, что необходимо запретить ношение паранджи: "Есть угроза, что нашу страну наводнят мусульмане, культура и идеология которых идет вразрез с нашей", - сказала Хансон.

Сенатор подчеркнула, что отправила бы в аэропорт тех мигрантов, которые не смогли интегрироваться в австралийское общество, и помахала бы им на прощание рукой. "Хватит строить мечети, а те, что уже построены, надо взять на контроль", - отметила сенатор.