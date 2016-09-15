Археологи прочтут рисунки инопланетян на камне в Шотландии

Находка, сделанная археологами еще в 1887 году, известна как Камень «Кочно» . Этот камень обнаружил археолог Джеймсом Харви на одной из шотландских ферм, в пригороде города Клайдбанк в Западном Данбартоншире.

Сейчас, по мнению археологов, пришла пора положить конец загадке и, наконец, расшифровать таинственные рисунки на атрефакте. Камень планируют тщательно и аккуратно очистить от земли, скопировать загадочные рисунки и распространить их среди коллег-ученых. Иследователи надеются, что подключив к разгадке тайны максимальное количество специалистов, они непременно добьются успеха.

Камень Кочно – это плита размером 18 метров на девять нанесено около сотни загадочных спиралей, точек, кругов, полукругов... Их сразу назвали рисунками инопланетян, поскольку многие знаки напоминают изображения галактик и звезд. Приблизительная дата их создания - минимум пять тысяч лет назад. До сих пор расшифровка символов ни к чему не привела, зато на камне появились надписи современных туристов, которые в расшифровке не нуждаются. В итоге камень закрыли и вот теперь решено плиту вновь вскрыть.