Дочери Кафельникова хотят запретить выход на подиум

Британцы высказали предложение запретить дочери российского спортсмена Евгения Кафельникова Алесе выходить на подиум в рамках лондонской недели моды.

Британская общественность оказалась шокирована фотографиями юной модели, на которых она выглядит слишком худой. Девушку обвинили в пропаганде анорексии. Сама Алеся, для которой грядущая неделя моды станет дебютной, утверждает, что ее вес выше необходимого в модельном бизнесе минимума. По ее словам, фотографии, вызвавшие резонанс, сделаны с определенного ракурса, поэтому ввели всех в заблуждение.

Для тех же, кому доводы Алеси показались неубедительными, модель сделала фотографии с фастфудом. На них видно, как она поедает гамбургеры.

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