Спрос на туры в Турцию достиг пика

Российские туроператоры сообщили о том, что в настоящий момент спрос на туры в Турцию достиг своего пика.

Об этом заявили в четверг, 15 сентября, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), отметив, что в некоторых случаях спрос на туры в Турцию был настолько высоким, что в ряде регионов пришлось добавлять цепочки и продлевать полетные программы. Как передает ТАСС, россияне чаще всего выбирают на турецких курортах пятизвездочные отели, которые работают по системе "все включено".

Специалисты АТОР заметили, что Турцию в качестве места отдыха выбирают не только москвичи и петербуржцы, но и жители регионов.

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