Китай накрыл мощнейший супертайфун

В четверг, 15 сентября, на китайскую провинцию Фунцзянь обрушился мощный супертайфун "Меранти".

Согласно последней информации, данный тайфун является самым мощным в Китае за последние двадцать лет. Уточняется, что накануне "Меранти" бушевал на Тайване, вследствие чего без электричества остались около 860 тысяч семей. Кроме того, на острове было полностью нарушено транспортное сообщение.

В настоящий момент, как сообщает "Рамблер Новости", в Китае объявлен высший уровень опасности. Предполагается, что в скором времени стихия продвинется вглубь страны.

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