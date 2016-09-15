В Индонезии взорвался туристический паром, есть погибшие

В Индонезии на перевозившем туристов пароме произошел взрыв. В момент чрезвычайного происшествия на борту судна находилось около тридцати пяти человек, среди них граждане Франции, Великобритании и Германии.

Взрыв стал причиной гибели как минимум двух человек, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу. В данный момент медики наблюдают за состоянием пострадавших. Сообщается, что погибли граждане Нидерландов и Индонезии. О том, были ли на борту российские туристы, пока ничего неизвестно.

В качестве причины взрыва специалисты называют поломку в двигателе.

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