У компании Walt Disney серьезные финансовые проблемы

Легендарная американская компания Walt Disney в настоящий момент страдает от серьезных финансовых проблем.

Из-за материальных сложностей руководство объявило о грядущих сокращениях работников. Как сообщает издание The New York Times, увольнения коснулись отдела цифровых медиа и потребительских продуктов, поскольку его доходы за третий квартал снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что работы уже лишились около 250 человек.

Весной текущего года Walt Disney уже уволила более 3000 человек из отдела разработки видеоигр. Кроме того, были уволены некоторые сотрудники парка развлечений.

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