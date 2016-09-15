МВФ оставил без внимания протест РФ по поводу выделения Украине миллиарда долларов

ВМФ принял решение выделить Украине 2,3 миллиарда долларов несмотря на то, что Россия выступила против. Всего в рамках четырехлетней программы предполагается выделить Киеву семнадцать с половиной миллиардов долларов, часть которых в качестве двух первых траншей уже получена.

Решение о выделение третьего транша было принято вопреки протестам России, долг которой украинской стороной до сих пор не погашен. Ранее Антон Силуанов, занимающий пост министра финансов РФ, высказал предположение, что голос России при решении вопроса о предоставлении транша Украине не изменит решения МВФ.

Также, по мнению Силуанова, стабилизационная программа не поможет Киеву сбалансировать бюджет. Более того, это приведет Украину фактически к передаче управления внешней стороне.

Читайте также:

Россия укажет МВФ на нарушение своих же правил в вопросе транша Украине

Все новости дня