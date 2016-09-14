Россия и США договорились: перемирие в Сирии продлено еще на двое суток

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 14 сентября пришли к соглашению продлить перемирие в Сирии еще на сорок восемь часов.

Об успешных переговорах с российской стороной заявил представитель Государственного департамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.

Тонер сообщил, что стороны пришли к соглашению, и несмотря на единичные случаи нарушения режима прекращения огня, договоренность соблюдается. Сообщается также, что по сравнению с предыдущими днями насилие в Сирии существенно сократилось.

Предыдущая встреча Лаврова и Керри прошла 27 августа, и те 12-часовые переговоры в Женеве были весьма успешными.