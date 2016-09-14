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Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР
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В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана
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Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть
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В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД